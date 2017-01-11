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AKP’li Deligöz: Ulan alın, açık kullanıyorum

Anayasa değişikliğinin görüşülmesine ilişkin gizli yapılması gereken Meclis oylamasında, kullandığı oyu objektiflere poz vererek gösteren AKP'li Orhan Deligöz, gizli oylamanın zaman kaybı olduğunu iddia ederek o anlarda yaşanılanları anlattı.
09:4611 Ocak 2017
Gündem
Anayasa değişikliğinin görüşülmesine ilişkin gizli yapılması gereken Meclis oylamasında, kullandığı oyu objektiflere poz vererek gösteren AKP'li Orhan Deligöz, gizli oylamanın zaman kaybı olduğunu iddia ederek o anlarda yaşanılanları anlattı.

Başkanlık sistemini getirecek yeni anayasa teklifinin Meclis'te görüşülmesine ilişkin oylamada bazı AKP’li milletvekilleri açık oy kullandı. RS FM’de Yavuz Oğhan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Bidebunudinle’ programında konuşan AKP Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, “Aslında başta böyle bir niyetim yoktu ama baktım kabinlerin önünde 15-20 CHP'li, hepsinin elinde bir kamera, sürekli çekiyorlar. Ben de ‘Siz kimsiniz kardeşim? Ne çekiyorsunuz?’ diyerek, ‘Ulan alın, açık kullanıyorum. Ne yapacaksınız? dedim” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 10:1411.01.2017
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