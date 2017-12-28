AKP’li eski vekil Şükrü Önder’e tahliye

FETÖ’den yargılanan 29 Kasım 2017 tarihinde ByLock kullandığı gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan AKP eski Yalova Milletvekili ve emekli Emniyet Müdürü Şükrü Önder, tutuklu bulunduğu Kandıra F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi.

Kemalettin Cengiz Erbakırcı adlı şahıs tarafından geliştirilen Morbeyin adlı uygulama ile ‘ByLock' IP'lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edilen toplam 11 bin 480 adet GSM numarası kullanıcısı hakkında yeniden karar verileceği duyurulmuştu. Bu kapsamda ilk tahliye gerçekleşti. 29 Kasım 2017 tarihinde 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan AKP eski Yalova Milletvekili ve emekli Emniyet Müdürü Şükrü Önder, tutuklu bulunduğu Kandıra F tipi Cezaevi’nden tahliye edildi.