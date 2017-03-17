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AKP’li milletvekillerinin üçte biri ‘hayır’ diyecek

MHP’li muhaliflerden Koray Aydın, 16 Nisan’daki referandumda AKP milletvekillerinin üçte birinin “Hayır” oyu vereceğini öne sürdü.
02:5717 Mart 2017
Gündem
AKP’li milletvekillerinin üçte biri ‘hayır’ diyecek
MHP’li muhaliflerden Koray Aydın, 16 Nisan’daki referandumda AKP milletvekillerinin üçte birinin “Hayır” oyu vereceğini öne sürdü.

BU KADAR YETKİ SORUNLU…

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan MHP'li muhaliflerden Koray Aydın, konuştuğu AKP'li vekillerin 16 Nisan'da referanduma sunulacak anayasa değişikliğinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini söyledi. AKP'li vekillerin “Biz partimizi seviyoruz ama bu kadar yetki fazla. ‘Bu kadar yetki hem o kişinin başını belaya sokar, hem partimizin başını belaya sokar, hem de ülkemizin başı belaya girer' diyorlar çünkü işin göbeğindeler” dediğini aktaran Koray Aydın, toplumda başkanlığa karşı büyük bir tepkinin oluştuğunu da vurguladı. Başkanlık sisteminin büyük sosyal çalkantılara sebep olacağını belirten Aydın, “Bakın, hakkı yenen mazlumlar gün gelir isyan eder. 80 milyonu bir korku imparatorluğu altında yaşatamazsınız. Bu dünya tarihinde de böyledir” diye konuştu.

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