AKP’li vekilden sert ‘Türkiye’ eleştirisi!

Meclis kulislerinde Yeliz takma adıyla bilinen AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı, Almanya'yı eleştirirken Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Çamlı "Biz daha bir araba yapamadık Kılıçdaroğlu. Daha bir araba yapamadık. Utanmıyor muyuz?" diye isyan etti. Çamlı'ya, CHP'li Eren Erdem'den ise çok konuşulacak bir yanıt geldi.

Meclis kulislerinde Yeliz takma adıyla bilinen AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı, Almanya'yı eleştirirken Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Çamlı "Biz daha bir araba yapamadık Kılıçdaroğlu. Daha bir araba yapamadık. Utanmıyor muyuz?" diye isyan etti. Çamlı'ya, CHP'li Eren Erdem'den ise çok konuşulacak bir yanıt geldi.

Ocak ayında TBMM’deki yeni anayasa görüşmelerinde sahte “Yeliz Adaley” ismiyle sosyal medyadan canlı yayın yaptığı ortaya çıkan ve kulislerde espri konusu olan AKP İstanbul milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı şimdi de bir haber programında yaptığı sistem eleştirisi ile gündemde.

YERLİ ARABA İÇİN KILIÇDAROĞLU’NA YÜKLENDİ

Ülke TV’de yayımlanan Odak Noktası programına konuk olan ve Avrupa ile Türkiye arasında yaşanan krizi değerlendiren Çamlı’nın, bir muhaleft partisi mensubu edası ile Türkiye’nin içerisinde bulunduğu durumu eleştirmesi dikkat çekiyor. Çamlı’nın “Adamlar (Almanya) otomobil yapmayı geçmiş, koltuk ısıtmanın yanında soğutmasını yapmış. Uzaktan farları yanık araba görünce kısa farlara geçen araba yapmış. Biz daha bir araba yapamadık. Kılıçdaroğlu! Daha bir araba yapamadık. utanmıyor muyuz?” diye anamuhaleft partisi liderini hedef aldığı gözleniyor.

“ŞU CHP’YE BAK YA”

Çamlı, canlı yayın heyecanı ile Almanya’nın bölgelerinden birisi olan Bayern’i de Almanya’nın kentleri içerisinde sayarak ‘sistem eleştirisini’ şöyle sürdürüyor; “Niçin münih’te, bayern’de, köln’de yaşayan hans 3000 euro maaş alırken istanbul’da yaşayan hasan 1500-2000 bulunca göbek atıyor? Cumhurbaşkanı, başbakan aslanlar gibi mücadele ediyor. yazıklar olsun. şu CHP’ye bak ya”

EREN ERDEM’DEN YANIT GELDİ

AKP’li vekile yanıt ise CHP İstanbul milletvekili Eren Erdem’den geldi. CHP’li vekil 2 dakikalık videosunda AKP’li vekilin açıklamalarını ti’ye aldı. Eren Erdem “Evet özeleştiri vermek için bu videoyu çektim. Evet 15 yıldır biz iktidardayız. Ama bunu hep sizden sakladık. Hükümetle büyük bir uzlaşmayla ‘CHP’nin aslında iktidarda olduğunu’ gerçeğini sizden sakladık. Koltuk ısıtmalı, koltuk soğutmalı araba yapamadığımız için gerçekten utanç duyuyoruz. Vicdanen de bu utancı yüreğimizde hissediyoruz. Bu gerçeği ifşa ettiği için de kendisini kınıyorum. Ayrıca koltuğu bütün yönleriyle ısıtan, soğutan özel bir çalışma içinde olduğumuzu bilmenizi isteriz” dedi. “Bu ucubeliklere çılgınlıklara nasıl katlandığınızı merak ediyorum” diyen Erdem sözlerini ise “Şunun bilinmesi istiyorum. CHP iktidarında ‘koltuk soğutmalı, ısıtmalıdan’ ziyade

dijital teknolojinin nanoteknolojinin konuşulduğu bir Türkiye inşa edilecek” diye tamamladı.