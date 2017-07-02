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AKP’li yönetici terör saldırısında hayatını kaybetti

00:042 Temmuz 2017
Gündem
AKP’li yönetici terör saldırısında hayatını kaybetti

 

Van’ın Özalp Boğazkesen Mahallesi eski muhtarı ve AKP İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi uğradığı terör saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde mahallesindeki evinde meydana geldi. PKK mensubu 2 kişi akşam saatlerine AKP Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi’nin evine geldi. Ahi’yi dışarı çıkaran teröristler, mahalle dışında 6 el ateş açarak kaçtılar. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Ahi, kurtarılamayıp hayatını kaybetti.

Foto: İHA

Foto: İHA

Ahi’nin daha önce de PKK’dan görevini bırakması konusunda tehditler aldığı öğrenildi.

Ankara’da bulunan AKP Van İl Başkanı Zahir Soğanda, Twitter hesabından, “Nasıl kıydınız bu cana? Özalp ilçe başkan yardımcımız Aydın Ahi terör örgütü PKK tarafından evinde çocuklarının gözü önünde şehit edildi” ifadelerine yer verdi.

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Son güncelleme: 00:3402.07.2017
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