24 Mart Cuma günü Denizli'ye gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için hummalı bir hazırlık var. Öyle ki; Erdoğan'ın ziyareti öncesi, AKP teşkilatı bir düğün salonunda toplanarak miting provası dahi yaptı.

AKP’liler Erdoğan ziyareti öncesi böyle miting provası yaptı

24 Mart Cuma günü Denizli'ye gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için hummalı bir hazırlık var. Öyle ki; Erdoğan'ın ziyareti öncesi, AKP teşkilatı bir düğün salonunda toplanarak miting provası dahi yaptı.

24 Mart Cuma günü Denizli'ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için Denizli'de tam anlamıyla ‘seferberlik’ ilan edildi. ‘Seferberlik’ kapsamında, taşeron hastane çalışanlarına törene katılma zorunluluğu getirildi. Çeşitli kamu kurumlarından da karşılama komitesi oluşturulduğu belirtiliyor. Denizli'deki tüm AKPli belediyeler çalışanlarına mitinge katılma zorunluluğu getirdi.

Ayrıca Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan Cuma günü tüm belediye otobüslerinin ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Daha önce Denizli Valisi Ahmet Altınparmak ‘Cumhurbaşkanını iyi karşılarsak Denizli'ye yatırım yapar' açıklaması yapmıştı.

AKP teşkilatı Denizli’de bir düğün salonuna toplanarak miting provası yaptı. Salonda toplananlar Rabia işareti yaparken “Ak gençlik seninle gurur duyuyor” sloganları attı.