AKP’lilerin tüm televizyon programları iptal edildi

Gündemdeki 'eyalet tartışmaları' nedeniyle, AKP Genel Merkezi tüm partililerin televizyon programlarını iptal etti.

AKP'li Bakan, Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Danışmanlarının Anayasa değişikliğini televizyonlarda anlatması için ayarlanan programların bugün öğleden sonra Başbakan Binali Yıldırım tarafından iptal edildiği öğrenildi.

İLGİLİ HABER Bahçeli'nin 'eyalet çıkışı' Türkiye'nin gündemi oldu

ANKA'dan Besti Karalar'ın haberine göre; AKP Genel Merkezinden televizyonlar tek tek aranarak, Bakan, Milletvekili ve Danışmanların katılacağı programların iptal edileceği bilgisi verildi. Gerekçe olarak ise son iki gündür eyalet tartışması ile ilgili MHP'nin tavrının dikkate alındığı öne sürüldü.