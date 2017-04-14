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AKP’lilerin tüm televizyon programları iptal edildi

Gündemdeki 'eyalet tartışmaları' nedeniyle, AKP Genel Merkezi tüm partililerin televizyon programlarını iptal etti.

19:3114 Nisan 2017
Gündem
AKP’lilerin tüm televizyon programları iptal edildi
Gündemdeki 'eyalet tartışmaları' nedeniyle, AKP Genel Merkezi tüm partililerin televizyon programlarını iptal etti.

AKP'li Bakan, Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Danışmanlarının Anayasa değişikliğini televizyonlarda anlatması için ayarlanan programların bugün öğleden sonra Başbakan Binali Yıldırım tarafından iptal edildiği öğrenildi.

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ANKA'dan Besti Karalar'ın haberine göre; AKP Genel Merkezinden televizyonlar tek tek aranarak, Bakan, Milletvekili ve Danışmanların katılacağı programların iptal edileceği bilgisi verildi. Gerekçe olarak ise son iki gündür eyalet tartışması ile ilgili MHP'nin tavrının dikkate alındığı öne sürüldü.

Son güncelleme: 19:4214.04.2017
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