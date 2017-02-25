AKP’nin referandum toplantısından detaylar

AKP'nin bugün gerçekeştirdiği referandum kampanyası açılış programına, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yurt dışında oldukları gerekçesiyle katılamadıkları öğrenildi.Partinin eski kurmaylarından, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın ise toplantıya katıldığı bildirildi.

AKP’nin referandum kampanyasına, Başbakan Binali Yıldırım ve partililerin katılımıyla, Ankara’dan start verildi. Başbakan Binali Yıldırım’ın AKP’nin referandum kampanyasını başlattığı konuşması öncesinde, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getirmeyi öngören 18 maddelik anayasa değişikliği teklifinin tanıtım filmi gösterildi. Referandum kampanyası için yazılan ve bestelenen ‘Evet ile Güçlü Türkiye’ ile birlikte üç yeni şarkının klibi gösterildi. Başbakan Yıldırım, klipte ‘Aydınlık bir gelecek için/Çocuklar için yarınlarımız için/Evet ile güçlü Türkiye’ dizelerini seslendiren 8 yaşındaki Azra Ecemsu Gümüş ile sahneye çıktı. Çocukların ve gençlerin yarınların umudu olduğunu söyleyen Yıldırım, “Yolunuz her daim açık olsun” dedi.

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Başbakan Yıldırım, konuşmasında AKP kampanyalarını yürüten ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Erol Olçak’ın yokluğunun hissedildiğini söyleyerek, rahmet dileğinde bulundu. Başbakan Yıldırım, oğlu Bülent Yıldırım’ın kızı Bahar Sena Yıldırım ile katılımcıları selamlayarak, konuşmasına son verdi.

LİDERLERİN POSTERLERİ YER ALDI

Öte yandan referandum kampanyasının başlatıldığı salonda partililerin Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Turgut Özal ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun posterlerini taşıdığı görüldü. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Erol Olçak ve oğlu Abdullah Tayyip Olçak’ın görsellerini taşıyan ve üzerinde ‘Vatan size minnettar’ yazılı dev posterler de salona asıldı. Başbakan Binali Yıldırım’ın salona girmesiyle partililer 15 Temmuz şehitlerinin resimlerinin yer aldığı pankartı açtı.

ARINÇ VAR GÜL VE DAVUTOĞLU YOK

Referandum kampanyası açılış programında, TBMM eski Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek protokolde yerini alırken, toplantıya bakanlar, AKP’li yöneticiler, eski ve yeni milletvekilleri ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen partililer katıldı. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ise yurt dışında oldukları gerekçesiyle programa katılamadığı öğrenildi.