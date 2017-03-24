AKP’nin “Yeliz”ine liselilerden protesto!

AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, kendi kitabını tanıtmak için gittiği lisede protestolarla karşılaştı.

AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, kendi kitabını tanıtmak için gittiği lisede protestolarla karşılaştı.

AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, kendi kitabını tanıtmak için gittiği, İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Hasköy'de bulunan Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi'nde protestolarla karşılaştı. Kitap tanıtımı gerekçesiyle düzenlenen etkinlik ‘Evet’ propagandasına döndü.

Odatv’ye konuşan bir velinin aktardığına göre, 9. ve 10. sınıfların katıldığı toplantıda, Atatürk’lü slayt gösteriminin ardından okul müdürü tarafından AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'ya kitabından dolayı plaket sunuldu.

‘ARAPLAR RAHATSIZ OLMASIN DİYE’

AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, konuşmasında ‘Hayır’ oyu verecekleri ‘terörist’ olarak nitelendirdi. Bir öğrencinin ilkokul Andı’nın yasaklanması ve devlet kurumlarından TC ibaresinin neden kaldırıldığı yönündeki sorusunu ise “Aramızda bulunan Arapların rahatsız olmaması için” şeklinde cevaplandırdı.

Ahmet Hamdi Çamlı'nın ‘Hayır’cıları terörist olarak nitelendirmesinden sonra 9. ve 10. sınıf öğrencileri protesto ederek konferans salonundan çıktılar.

‘SESİM DUYULMUYOR GALİBA’

Çamlı’nın konuşmasının öğrenciler tarafından protesto edilmesi üzerine Ahmet Hamdi Çamlı, “Arkadan sesim duyulmuyor galiba” dedi. Ancak protestoların artması üzerine Çamlı “Farklı görüşten bir milletvekili gelirse de dinleyelim” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER KAVGA ETTİ

Toplantının bitiminden sonra, 11. sınıflardaki ‘Evet’çi ve ‘Hayır’cılar arasında çıkan kavgayı okul görevlileri önledi. Durumu öğrenen veliler, okulların siyaset arenası haline getirilmesinden kaygı duyduklarını dile getirdiler. ‘Evet’çi milletvekilerinin serbestçe propapanda yaptığı okullarda ‘Hayır’cı milletvekilerine de bu olanağın sağlanıp sağlanmayacağını merak ediyorlar.