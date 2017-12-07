Akşener’den Trump’a ‘Kudüs’ tepkisi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Başkanı Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyoruz" açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Akşener, "İYİ Parti'nin iktidarda olduğu güçlü bir Türkiye'de bu kararı alamazlardı" diye yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyoruz” açıklamasının ardından bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den geldi.

Akşener Twitter hesabından şunları yazdı:

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İç politikada sıkışan Trump, hiçbir başkanın kullanmadığı yetkiyi kullanarak İslâm alemini derinden incitmekle kalmadı, İsrail-Filistin barış görüşmelerine de zarar verdi. Bu durumu şiddetle kınıyorum. İYİ Parti’nin iktidarda olduğu güçlü bir Türkiye’de bu kararı alamazlardı.