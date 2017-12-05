Akşener’den Zarrab tepkisi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab'ın ABD'de itirafçı olarak mahkemede yaptığı açıklamalarla ilgili hükümete yüklendi. Akşener, "İran’la ticaret yaptınız, 80 milyar dolar nereye gitti? Kardeşim, nasıl gitti, nasıl göz yumdunuz? Sizin istihbarat biriminiz ne iş yapar? Ancak bizi mi takip eder?” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 5 Aralık Kadın Hakları Günü’nde kadınlarla buluştu. Akşener kadınlarla yaptığı sohbetin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABER Son dakika haberi... Atilla/Zarrab davasında 6'ncı duruşma

İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab’ın ABD’de itirafçı olarak mahkemede yaptığı açıklamalarla ilgili yöneltilen soruya Akşener, “Eski bir İçişleri Bakanı gözüyle söylemeye çalışıyorum; bir mantık var burada, hayırsever işadamı rüşvet vermiş, ondan sonra ‘kapalı alan korkum var' demiş. FETÖ sistemi dışında gazetelerde okuduk bunları. Sayın Numan Kurtulmuş'un elinden ödül aldı. İtibarlı birinci sınıf cari açığımızı kapatmış bir arkadaş, kardeşimiz haline geldi. O mahkemede itirafçı haline dönen şu anda önce Rıza'ydı, Reza halini almış olan hain CİA ajanı, kripto FETÖ'cu olan şahıs bir şeyler söylüyor orada” yanıtını verdi.

İLGİLİ HABER Erdoğan: Zarrab davası Rusya-Flynn-Trump davasıyla birlikte değerlendiriliyor

‘TÜRK MİLLETİ MAĞDURDUR’

Reza Zarrab'la yaklaşık 80 milyar dolar hacimli bir işin yapıldığını öne süren Akşener, “Niye İran ile alışveriş yaptın denilmiyor, ama sen niye İran'a altın üzerinden para göndermek yerine, mal göndermedin. Üreticinin yaş sebze, meyvesini göndermedin, tekstilden giyim kuşam göndermedin” diye konuştu.

80 milyar doların Türkiye'de kalmadığını, herkesin bunu kabul ettiğini sözlerine ekleyen Akşener, “Şimdi burada Türk milleti mağdurdur. Türkiye kişiler adına bu davaya müdahil olmak durumundadır. Burada aldatılan, bizim üreticimizdir. Yapılan iş reddediliyor mu? Evet. İran'la ticaret yaptınız, nereye gitti 80 milyar dolar. Kardeşim nasıl gitti? Nasıl göz yumdunuz? Sizin istihbarat biriminiz ne iş yapar? Ancak bizi mi takip eder? Yani bizlerle ilgili mi alarm halindedir? Sonuçta Türkiye'nin öyle böyle itibarının iki paralık olduğu bir süreç yaşıyoruz şu anda. Bu itibarı düzeltecek olan sizsiniz” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABER Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan flaş sözler: Yakında 'Sarraf bizi kandırdı' demeye başlarlar

‘DÜN RIZA BEY KARDEŞİM, BUGÜN HAİN REZA OLDU’

Meral Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün yandaş ve candaş arkadaşlara baktığınız zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediğinin bu gün tekrarını gördüm ben orada. Doğrudur. Böylesine görünce bu arkadaşlar emin. Bu arkadaşlar İçişleri Bakanı ile oturuyorlar. MİT müsteşarıyla ahbaplık ediyorlar. Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanıyla ve her yöneticisiyle bu gazeteciler oturuyorlar, konuşuyorlar. Bilmeseler yazmazlar herhalde. Ama öyle bir şey var ki Türkiye bu taraftan da rezil oluyor. Dün ‘Rıza bey kardeşim', bugün ‘Hain Reza' oldu. Ve bu arkadaşların şekil değiştirmesinde, bellerinde kesin kırıklık vardır.” DHA