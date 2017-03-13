Akşener’e ‘salon’ bulundu

MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener'e referandum çalışmaları için Edirne'de Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) düzenleyeceği toplantı için salon verilmemesinin ardından, eski il başkanlarından oluşan 7 kişi, heyet kurup yeni bir salon buldu. MHP eski İl Başkanı Tolga Akalın, Akşener’in 2 Nisan’da Edirne’ye geleceğini söyledi.

MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener'e referandum çalışmaları için Edirne'de Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) düzenleyeceği toplantı için salon verilmemesinin ardından, eski il başkanlarından oluşan 7 kişi, heyet kurup yeni bir salon buldu. MHP eski İl Başkanı Tolga Akalın, Akşener’in 2 Nisan’da Edirne’ye geleceğini söyledi.

MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener’e referandum çalışmaları için Edirne’de Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ETSO) düzenleyeceği toplantı için salon verilmemesinin ardından, eski il başkanlarından oluşan 7 kişi, heyet kurup yeni bir salon buldu. MHP eski İl Başkanı Tolga Akalın, Akşener'in 2 Nisan'da Edirne'ye geleceğini söyledi.

MHP Genel Başkan adayları arasında bulunan ve 16 Nisan’daki referandum için çeşitli kentlerde konuşm

alar yapan Meral Akşener’e, ETSO’da konuşma yapacağı salon verilmediği öne sürülmüştü. İddialar üzerine yazılı açıklama yapan ETSO, kendilerine yazılı bir başvuruda bulunulmadığı belirtti. Bunun üzerine MHP'nin eski il başkanları olan Tolga Akalın, Ömer Demir, Gürsel Şimşek ve Adnan Eryener düzenledikleri basın toplantısında salon bulunduğunu ve 2 Nisan tarihinde MHP'li Meral Akşener'in Edirne'ye geleceğini açıkladı.

MHP Eski İl Başkanı Tolga Akalın, referandum çalışmaları kapsamında 7 kişilik bir heyet kurarak Edirne Valiliği'ne bildirimde bulunduklarını ifade ederek, “Sayın Meral Akşener'in referandum kampanyası ve referandum çalışmaları kapsamında Edirne'ye yapacağı ziyaretle ilgili bir yasal zorunluluk olan 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasası gereği 7 kişilik bir hazırlık heyeti oluşturduk. Hazırlık heyeti olarak Edirne Valiliği'ne bildirim yaptık. İzin talepli değildir, bu bir bildirimdir. 2911 yasalı gereği yine bu bildirimde yine yasa gereği bir düzenleme heyeti oluşturduk” dedi.

Meral Akşener'in Trakya programını açıklayan Akalın, “Trakya programı 31 Mart akşamı Lüleburgaz'dan başlıyor. Çerkezköy ve Tekirdağ gidiyoruz. 2 Nisan sabah Keşan'da bir kahvaltı tertip ediyoruz ve 2'Nisan da saat 15.00-17.00 arası Edirne'de merkez'de bir milli iradeli önemi konulu Sayın Akşener'in konuşacağı bir toplantı tertip edilecek. Program Acar tesislerinde yapılacak” dedi. DHA