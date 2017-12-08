Akşener’in uçağında ‘vazgeçen yolcu’ tedirginliği

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyarbakır, Cizre ve Şırnak’a yaptığı yurt gezisinden ‘’Uçağa binmekten vazgeçen’’ bir yolcu nedeniyle yaklaşık yarım saat rötarlı döndü. Bu durum nedeniyle uçak kabinindeki tüm el bagajları, tek tek arandı, valizlerin kime ait olduğu da yeniden incelendi.

Akşener ve İYİ Parti heyeti geziyi tamamladıktan sonra Anadolu Jet'e ait uçakla saat 17.45'de Ankara'ya dönmek üzere Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına geldi. Tüm yolcular uçağa alındı ancak bir yolcunun eksik olduğu görüldü. Bu yolcunun havaalanından geri döndüğü ve uçağa binmekten de vazgeçtiği belirlendi.

Bunun üzerine güvenlik güçleri ve hostesler kabin içinde bulunan tüm el bagajlarının kime ait olduğunu yolculara tek tek sorarak teyit etti ve bagajlar da yeniden arandı. İnceleme sonrası şüpheli bir duruma rastlanmadı ve uçak, saat 18.17'de havalanarak Ankara'ya geldi.