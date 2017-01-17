Aktrollerin Atatürk yalanı

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Aktrollerin sosyal medyada paylaştıkları Atatürk fotoğrafı yalan çıktı. Aktroller, Twitter’da Atatürk büstü paylaştı.

Büstün üzerindeki levhada, “Darbe, bir milletin atardamarını koparır. İmkan vermemek için reis-i cumhurunuza sahip çıkın. Unutmayınız ki; devletin reis-i cumhuru, aynı zamanda ordunun başkomutanıdır” yazıyordu.

Aktrollerin, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sahip çıkın' mesajı vermek için kullandığı bu sözlerin Atatürk'e ait olmadığı anlaşıldı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde bulunan büstün orijinalinde, Atatürk'ün 11 Mayıs 1938'de söylediği, “Bu önemli iştir. Kanun böyle emrediyorsa yaptığı işin güven duygusuna muhtaç bir vatandaş gibi ben de tapu dairesine gidebilirim” sözü yer alıyor.