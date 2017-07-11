Al gülüm, ver gülüm ihale

Pamukkale Belediyesi’nin açtığı iftar ihalesini, AKP’li Başkanı Gürlesin ile yardımcısı Arkan’ın yönettiği belediye şirketi kazandı. Katılımcılar isyan etti.

Denizli'ye bağlı Pamukkale Belediyesi'nin Kültür İşleri Müdürlüğü nisan ayında 35 bin iftarlık alımı için ihale açtı. Yaklaşık maliyetin 606 bin lira olarak belirlendiği ihaleyi, 273 bin lira ile en düşük teklifi veren Pamukkale Belediyesi'nin şirketi olan Paktaş Organizasyon A.Ş kazandı. CHP Denizli İlçe Başkanlığı konuyu ihalenin yapıldığı nisan ayında gündeme taşıyarak suç duyurusunda bulundu. Tepki çeken ihaleye katılımcı firmalardan Bintat Hazır Yemek Servisi Şirketi de itiraz etti. Kamu İhale Kurulu'na (KİK) başvuran Bintat, ihaleyi alan firma ile ihaleyi düzenleyen Pamukkale Belediyesi arasındaki ilişkileri tek tek belgeledi.

Dilekçede, ihaleyi alan Paktaş Organizasyon A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı'nın Hüseyin Gürlesin, yönetim kurulu başkan yardımcısının Selim Arkan olduğu belirtildi. Gürlesin'in Pamukkale Belediye Başkanı, Selim Arkan'ın da Belediye Başkan Yardımcısı olduğuna dikkat çekilerek şirketin sermayesinin tamamının Pamukkale Belediyesi'ne ait olduğu kaydedildi. Dilekçede, ihale tarihi itibarıyla şirketin ortağı ve yönetimindeki görevlilerin idarede görev ve yetkilere de sahip bulunduğundan ihaleye katılmasının mümkün olmadığı belirtildi.

KİK İTİRAZI REDDETTİ

İtirazı değerlendiren KİK, Paktaş'ın yönetimindeki yetkililerin, ihale yetkilisi veya bu yetkiye sahip kurullarda görevli olmadığını, ihale konusu işle ilgili işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmadıklarını savundu. KİK, oybirliği ile itirazı dava yolu açık olmak üzere reddetti. CHP Denizli İlçe Başkanlığı'nın suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma için KİK'e yapılan itirazın sonuçlanması bekleniyordu. KİK kararı ile birlikte ihale dosyası tekrar savcılığa gönderildi. Şimdi soruşturma kaldığı yerden devam edecek. Dosyanın bilirkişiye gönderilmesi bekleniyor.

Pamukkale Belediyesi de iddialar üzerine yaptığı açıklamada Paktaş Şirketi'nin Hüseyin Gürlesin ve Selim Arkan'a ait olmadığı belediyeye ait bir şirket olduğu belirtilmişti. Açıklamada “ Paktaş şirketi tamamen kamu şirketidir. İhaleye girmesinde sakınca yoktur” denilmişti.