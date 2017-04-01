Alacak kavgasında kılıçla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da, 3 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, 35 yaşındaki Orhan Mert, kılıç darbeleriyle öldü, 24 yaşındaki Tuncer Şeli ise yaralandı.

Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi Yıldız Mahallesi Yıldız Caddesi’ndeki 6 katlı Erkuş Apartmanı’nın 4’üncü katında meydana geldi. Geçen hafta cezaevinden izinli olarak çıkan Orhan Mert, evinde Tuncer Şeli ve kimliği açıklanmayan bir kişiyle buluştu. Grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği açıklanmayan kişi, evde bulunan yaklaşık 50 santimetre uzunluğundaki kılıçla Orhan Mert ve Tuncer Şeli’ye saldırdı. Orhan Mert çeşitli yerlerine aldığı darbelerle olay yerinde yaşamını yitirirken, Tuncer Şeli ise ağır yaralandı.

Saldırgan olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şeli, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Orhan Mert’in cenazesi ise incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

Polis olay yerinden kaçarken bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA