Albay Kelleli: 15 Temmuz iyi ki de oldu!

Antalya’nın 15 Temmuz davasında tanık olarak dinlenen Balyoz Davası sanıklarından Antalya Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Kelleli, “15 Temmuz iyi ki de oldu. Yoksa bunların devletin içinden temizlenmesi mümkün değildi” dedi.

15 Temmuz darbe teşebbüsünün meydana geldiği gece Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun konutunda bulunan dönemin Antalya 3’üncü Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kaya, Antalya Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yurdagül ile darbecilerin sözde Antalya Sıkıyönetim Komutanlığı’na atadığı Burdur eski 58’inci Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Metin Karagöz’ün yargılanmasına Antalya 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Üç eski komutanın tutuklu yargılandığı davanın bugün yapılan duruşmasında, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Ahmet Yurdagül'ün tutuklanması üzerine Antalya Alay Komutanlığı görevine getirilen Balyoz Davası sanıklarından Kıdemli Albay Yusuf Kelleli tanık olarak dinlendi. Tutuklu yargılanan her üç komutanın FETÖ ile irtibatlı olup olmadığını bilmediğini anlatan Kıdemli Albay Kelleli, Balyoz Davası'nda atılan iftira nedeniyle 3.5 yıl haksız yere suçlandığını söyledi.

Kendisinin başına geldiği gibi haksız yere insanların mağdur olmasını istemediğini anlatan Kelleli, kimlerin FETÖ'cü olduğunu anlamak için hak etmediği yerlerde görev yapanlara bakmak gerektiğini söyledi. FETÖ'cülerin ülkenin kaymağını yediğini, hak etmedikleri görevlere getirildiğini iddia eden Kıdemli Albay Kelleli, TSK içindedeki FETÖ örgütlenmesine dikkat çekti. 2010 yılından sonra general olanların birçoğunun FETÖ'cü olduğuna ilişkin bir sürü işaret olduğunu, 15 Temmuz'dan sonra da bunların çoğunun tutuklandığını anlatan Kelleli, ”Kimse bilmiyorduk diyerek kenara çekilip oturmasın. Hatay'daki TIR olayı olduğunda polisi kullanamadılar. Jandarmayı kullandılar. 15 Temmuz iyi ki de oldu. Yoksa devletin içinden bunların temizlenmesi mümkün değildi” dedi.

Antalya Alay Komutanlığı'na atamasının mayıs ayında belli olduğunu, Ahmet Yurdagül tutuklanınca göreve hemen başladığını anlatan Kıdemli Albay Kelleli, “15 Temmuz akşamı Antalya'da bir şey olmadı” dedi. Kelleli, FETÖ'nün şeytanın bile aklına gelmeyen yöntemlere başvurduğunu belirterek, bu davayla ilgili elinde bilgi ve belge olmadığını söyledi. Duruşmaya yarın sabaha kadar ara verildi.

Kıdemli Albay Kelleli, 2011 yılında ‘Balyoz davası’ olarak bilinen davada toplam 3 yıl 5 ay 15 gün tutuklu yargılandıktan sonra beraat etmiş, Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açtığı maddi ve manevi tazminat davasında toplam 1 milyon 55 bin lira tazminat kazanmıştı. DHA