Aldatan kocayı şık giyimi ele verdi

Giyim tarzını değiştirip daha şık dolaşmaya başlamasından şüphelendiği kocasının telefonunu inceleyen Tülay A., eşinin sürekli görüştüğü numarayı aradı. Karşısına bir kadın çıkınca, aldatıldığını öğrendi. 350 bin TL tazminat ve 1200 TL nafaka talebiyle boşanma davası açtı

İstanbul'da giyim tarzını değiştiren kocasının telefon dökümlerine ulaşan kadın, aldatıldığı iddiasıyla soluğu aile mahkemesinde aldı. Boşanma davası açan 29 yaşındaki Tülay A., aynı yaştaki muhasebeci eşi Erol A.'ya yönelik, evliliğinin bitmesinin nedenlerini açıkladı. İddiaya göre, özel bir şirkette çalışan Tülay A., eşinin kendisi ve 2 yaşındaki çocuklarına karşı ilgisiz davranışlarından şüphelendi. Muhasebeci Erol A.'nın giyim tarzını değiştirerek sürekli yeni giysiler aldığını belirten Tülay A., “Her gün işe giderken kıyafet değiştirip şık giyinmeye başladı. Eve geç gelip izin gününü bizimle geçirmiyordu” diye konuştu.

TELEFON YAKALATTI

Gazete Habertürk’ten Hayati Arıgan’ın haberine göre eşinin telefon dökümlerini incelediğini ifade eden Tülay A., sürekli görüştüğü numarayı aradığında karşısına bir kadının çıktığını kaydetti. Kadının kendisine hakaret ettiğini dile getiren Tülay A., eşinin evi terk ettiğini ileri sürdü.

Tülay A., eşinden 350 bin TL tazminat ve ayda 1200 TL nafaka istedi. Eşini ve çocuklarını sevdiğini, boşanmak istemediğini söyleyen koca Erol A. ise şık, düzgün ve bakımlı olmanın boşanma nedeni olamayacağını, muhasebeci olması nedeniyle işi gereği birçok kişiyle telefonla görüştüğünü, eşini aldatmadığını iddia etti.