Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cem Vakfı'nın 21. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen gecede yaptığı konuşmada, "İnsanların en önemli ihtiyaçlarından biri şüphesiz inanç özgürlüğüdür. Bu konuda hükumet olarak kalıcı çözümler üretmeye çalışıyoruz. Alevi kardeşlerimizin sorunlarının olduğunu biliyoruz. Biz hükumet olarak bu sorunları çözmede kararlıyız. Bu sorunları birlikte çözeceğiz. Alevilerin sorunu sadece Alevilerin sorunu değildir. Alevilerin sorunu 80 milyonun sorunudur" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cem Vakfı'nın 21. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen gecede yaptığı konuşmada, "İnsanların en önemli ihtiyaçlarından biri şüphesiz inanç özgürlüğüdür. Bu konuda hükumet olarak kalıcı çözümler üretmeye çalışıyoruz. Alevi kardeşlerimizin sorunlarının olduğunu biliyoruz. Biz hükumet olarak bu sorunları çözmede kararlıyız. Bu sorunları birlikte çözeceğiz. Alevilerin sorunu sadece Alevilerin sorunu değildir. Alevilerin sorunu 80 milyonun sorunudur" dedi.

Cem Vakfı’nın 21. kuruluş yıl dönümü, Hilton Convention Center’de düzenlenen programla kutlandı. Programa Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cem Vakfı Başkanı Erdoğan Döner, CHP Milletvekilleri ve CHP’li Belediye başkanları katıldı. Program Cem Vakfı’nın kuruluşundan itibaren yaptığı çalışmaları anlatan film gösterimi ile başladı.

Film gösteriminin ardından Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz geceye katılanlara hitap etti. Yılmaz, “Ülkemizde Aleviler ile ilgili sorunlar sadece Alevileri, Sünniler ile ilgili sorunlarda sadece Sünnileri değil hepimizi ilgilendirmektedir. Bizler bir vücuduz. Bir organdaki sıkıntıya bir diğerinin ilgisiz kalabilmesi mümkün değildir” dedi.

Bakan Yılmaz, eğitim müfredatlarına düzenlediklerine değinerek, “Okullarımızda okutulan Din Kültürü ve Ahlak bilgisi derslerinin programını, ülkemizin dini ve kültürel yönden sahip olduğu çeşitliliği göz önünde bulundurarak yeniden düzenledik ve düzenliyoruz. Aleviliği, Sünniliği ve diğer inanç ve kültürleri ana hatlarıyla tanıtıcı konulara yer verdik” şeklinde konuştu.

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“ALEVİLERİN SORUNU 80 MİLYONUN SORUNUDUR”

Yılmaz şöyle devam etti: “İnsanların en önemli ihtiyaçlarından biri şüphesiz inanç özgürlüğüdür. Bu konuda hükümet olarak kalıcı çözümler üretmeye çalışıyoruz. Alevi kardeşlerimizin sorunlarının olduğunu biliyoruz. Biz hükumet olarak bu sorunları çözmede kararlıyız. Bu sorunları birlikte çözeceğiz. Alevilerin sorunu sadece Alevilerin sorunu değildir. Alevilerin sorunu 80 milyonun sorunudur”

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“HİÇ KİMSE İNANCI, DÜŞÜNCESİ VE YAŞAM TERCİHİNDEN DOLAYI DIŞLANIP ÖTEKİLEŞTİRİLMEYECEKTİR”

Türkiye’yi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak için birlik, beraberliğin önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Türkiye’nin neresinde olursa olsun, bir insanımızın bir sorunu varsa o sorun sadece o insana ait değildir. Bir vücut gibiyiz. Ayağımıza bir toplu iğne batsa bunun acısını başımızda hissederiz. Bu ülkede hiç kimse inancı, düşüncesi ve yaşam tercihinden dolayı dışlanıp ötekileştirilmeyecektir. Çanakkale’de, Milli Mücadelede, Demokrasinin kesintiye uğratılmak istenildiği dönemlerde bu milletin bütün fertleri olarak nasıl birlikte mücadele ettiysek, bundan sonrada bu ülkede kardeşçe, Aleviler, Sünniler ve diğer inanç mensupları olarak beraber yaşayıp bu ülkeyi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkartacağız” diye konuştu. DHA