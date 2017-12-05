Aleyna kazayla ölmüş!

Kartal'da, 17 yaşındaki Aleyna Can’ın öldürüldüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen Mesut V. ile Bayram E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmayı zanlılar Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

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Bayram E. ve Meaut E., savcılık tarafından ‘kasten öldürme ‘ suçundan tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.

Bayram E. buradaki ifadesinde, “Aleyna Can, ben son bildiğim kadarıyla Kartal tarafında bir barda konsomatrislik yapmaktaydı. Ben de kendisini o hayattan kurtarmak istedim. Ailesinden sürekli şiddet gördüğü için evine gitmek istemiyordu. Ailesi de benim yanıma gelmesini istemiyordu. Bizim Aleyna ila aramızda geçimsizlikler oldu ve 3 aylık uzaklaştırma cezası aldım. Benim kız arkadaşım olur. 6 aydır sevgilimdi. Aramızda gönül ilişkisi vardı. Olay günü Mesut V. ve kardeşim E.C., daha önceden kiraladığım odaya geldi. Belinde silah vardı ve silahın bir arkadaşına ait olduğunu söyledi. Odada ben ve Aleyna vardık. Kendisine silahı yakalattığında para cezası yiyeceğini söyleyince silahı çıkartıp odadaki dolabın üzerine koydu. Daha sonra evden çıktılar. Bir süre sonra kardeşim ile birlikte yeniden geldiler. Mesut silahı benden isteyince kendisine verdim. Hatta silahın bozuk olduğunu söyledim. Çünkü silahı odada bıraktığında kontrol etmiştim ve tetik düşmediğini gördüm. Daha sonra Aleyna'dan bana su getirmesini istedim. O sırada telefonumla oyun oynuyordum. Mesut da belindeki silahı çıkartarak oynamaya başladı. Bir anda silah tek el ateş aldı. Ben korku ile kanepeden sıçradım. Mesut, ‘bir şey yok' dedi. Buzdolabının yanına baktığımda Aleyna'nın kanlar içinde yattığını gördüm. Diğer odada bulunan kardeşim ve arkadaşım İbrahim geldiler. Mesut o anda odadan ayrıldı. Silahı ne yaptığını, nereye koyduğunu görmedim. Kardeşim ambulansa haber verdi ve 10 dakika sonra ambulans geldi. O anda Aleyna'nın öldüğünü anladım. Mesut olay yerinden kaçtığı için ve olayın benim üstüme kalacağından, ayrıca oda içerisinde kamera olmadığından korktuğum için olay yerinden kaçtım. Mesut'u bulmaya çalıştım. Daha sonra Mesut'un yakalandığını internette duyunca polislere teslim oldum. Olay sonrasında çeşitli yerlerde saklandım. Niyetim Mesut'u bulup adalete teslim etmekti” dedi.

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Ercan V. İse savunmasında, “Odada oturduğumuz sırada Bayram'ın kardeşi Ercan silahı aldı. Tetik düşürüp silahın sürgüsünü çekip bırakıyordu. Ercan'a, ‘yapma, şeytan doldurur' dedi. Ercan halen silahın sürgüsünü çekip bırakmaya devam ediyordu. Ercan'ın elinde bulunan silahı almak için hamle yapıp silahı tuttum ve eline dokundum. Silah bir anda patladı. O anda Aleyna buzdolabının olduğu yere düştü” dedi.

Bayram E. ve Mesut V. İfadelerinin ardından ‘kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiler.