Ali Ağaoğlu’ndan gaf üstüne gaf!

Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu, BBC’ye verdiği röportajda “Kadınlar benim malım” deyince, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, bu sözleri için Ağaoğlu’na dava açmıştı. Gazeteciler, ünlü işadamına, bu suç duyurusunu sorunca, Ağaoğlu “O hanım efendi benim evime gelsin” diyerek dikkat çeken bir cevapta bulundu.

Belgeselde yatak odasındaki kadın çanta ve ayakkabılarını “Kızlar dağıtıyor” diyerek gösteren Ağaoğlu, Reeve'in “Bunlar sizin değil mi” sorusuna, “Yok ama onları kullananlar benim malım” demişti.

Ağaoğlu'nun bu sözlerine tepki gösteren, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, “Bir kadın milletvekili olarak bu görgüsüzlüğe sessiz kalınmasına da şaşırıyorum. Ağaoğlu kendisini ne zannediyor ki kadınlar için ‘mal' ifadesini kullanabiliyor. Ağaoğlu'nun Türkiye'yi temsilinden utanç duyuyorum. Ahlaktan amade müteahhit manzarasını seyrediyoruz. İnsanlıktan çalmanın anlamı yok. İnsanlığın, ahlakın parayla pulla satın alınabilecek bir şeyin olmadığının açık örneğini görüyoruz” ifadelerini kullanmıştı