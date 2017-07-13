Ali Avcı kimdir? Reis filminin yapımcısı Uyanış filminin yönetmeni gözaltında

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Uyanış filmi fragmanıyla çok konuşulan Ali Avcı gözaltına alındı. Ali Avcı kimdir? Uyanış filmi fragmanında neler oluyor? Ali Avcı neden gözaltına alındı? İşte detaylar...

li Avcı FETÖ üyeliği sebebiyle gözaltına alındı. Reis filminin yapımcısı olan ve geçtiğimiz günlerde fragmanı yayınlanan Uyanış filminin yönetmeni olan Ali Avcı kimdir sorusu merak edilmeye başlandı.

ALİ AVCI KİMDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada hakkında gözaltı kararı çıkarılan Ali Avcı, Bağcılar'daki evinde gözaltına alındı. li Avcı, 28 Ocak 1981 yılında doğdu. Aslen Adıyamanlı olan Ali Avcı, Eşrefpaşalılar filmiyle ön plana çıkmıştır. Ali Avcı Hop Dedik: Deli Dumrul, Dursun Çavuş ve Size Deniz Getireceğim filmlerinde de görev almıştır.

FİRARİ İSİM ALİ AVCI’NIN EVİNDEN ÇIKTI

Polis tarafından evde yapılan arama sırasında kaçan bir kişi ise kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan kişinin kendini Hasan Aslan olarak tanıttığı ancak yapılan kimlik kontrolünde bu kişinin FETÖ'nün Yıldız Teknik Üniversitesi soruşturmasında firari olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Fetullah Karabiber olduğu tespit edildi. Karabiber'in ‘Bylock' kullanıcısı olduğu belirtildi.

FRAGMAN ÇOK KONUŞULMUŞTU

Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesinin vurulduğu “Uyanış” filmi fragmanı çok konuşulmuş, birçok kişi tarafından tepkiyle karşılanmıştı.