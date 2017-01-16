Ali Fuat Yılmazer: Ergenekon operasyonları düzmece ise sorumlusu…

Hrant Dink cinayeti davasında tutuklu yargılanan eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, KCK operasyonlarının talimatını bizzat dönemin yöneticileri tarafından kendisine verdiğini iddia etti. Ergenekon operasyonları hakkında konuşan Yılmazer, "Kumpas operasyonları yapılmış ise dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, İstanbul Valisi Muammer Güler ile İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Selim Kutkan döneminde başlamıştır" dedi.

Hrant Dink cinayeti davasında tutuklu yargılanan eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, KCK operasyonlarının talimatını bizzat dönemin yöneticileri tarafından kendisine verdiğini iddia etti. Ergenekon operasyonları hakkında konuşan Yılmazer, "Kumpas operasyonları yapılmış ise dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, İstanbul Valisi Muammer Güler ile İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Selim Kutkan döneminde başlamıştır" dedi.

İstanbul’da görevli olduğu dönemlerde Başbakan, Cumhurbaşkanı ve bakanlarla görüşmelerinin olduğunu söyleyen Yılmazer, “Bu görüşmeler tek taraflı değildir. O makamların uygun görmesi ile olmuştur” diye konuştu.

“ERGENEKON OPERASYONLARI DÜZMECE İSE SORUMLUSU…”

Ergenekon ismini 2007’den sonra yapılan operasyonlar ile duyduğunu söyleyen Yılmazer, “Trabzon jandarma, yapılan bir ihbarı İstanbul jandarmaya bildirmiş. İhbar yapılan yer Ümraniye’de olduğu için Ümraniye’de polis bölgesinde olduğu için, İstanbul jandarma da emniyete bilgi vermiş. Olay yerine ilk olarak ilçe emniyet ekipleri gitmiş. Yapılan incelemede el bombaları olduğu ortaya çıkınca terörle mücadeleye bilgi vermişler. Terörle mücadele de istihbarat şubeye haber verince benim böyle haberim oldu” dedi.

Yılmazer, “2007 Haziran’ından önce hiçbir çalışmamızda bir tane Ergenekon tabirini bulamazsınız. Dolayısıyla Ergenekon operasyonlarının alt yapısını hazırladığım iddiası tamamen düzmecedir. Kumpas operasyonları yapılmış ise dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, İstanbul Valisi Muammer Güler ile İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Selim Kutkan döneminde başlamıştır. Kumpas ve tezgah ise yakalamaları ve aramaları bunlar yapmıştır” diye konuştu.

MAFYA SOKAĞA ÇIKAMAZ HALE GELMİŞTİ

Yine kendi döneminde asayiş olaylarına da yardımcı olduğunu söyleyen Yılmazer, “Bizim dönemimizde mafya adeta sokağa çıkamaz hale gelmişti. Biz içeriye girdikten sonra, ‘Onları kanında boğacağız’ diyenler çıkmaya başladı” dedi. İstanbul’daki 1 Mayıs’a izin verilmesin de de rolünün büyük olduğunu anlatan Yılmazer, “Herkes karşı çıkıyordu. Özellikle emniyet müdürü Celalettin Cerrah… Başbakanı zor ikna ettim” ifadesinde bulundu.

DHA