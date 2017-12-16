Ali Murat Alatepe kimdir, nerelidir? AKP’nin Esenyurt Belediye Başkan Adayı belli oldu

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu sağlığını gerekçe göstererek istifa etmişti, AK Parti yeni adayını açıkladı. Peki Ali Murat Alatepe kimdir?

Ali Murat Alatepe kimdir? Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun istifasının ardından Esenyurt Meclis üyesi olan Ali Murat Alatepe, Esenyurt’un AKP'nin belediye başkan adayı oldu.

ALİ MURAT ALATEPE KİMDİR?

Ali Murat Alatepe, 1966 Erzurum merkez doğumlu. Eğitimini Erzurum ve Ankara da çeşitli okul, kişisel gelişim ve dil kursları ile birlikte sürdürdü. Toplum ve Halkla ilişkilere yönelik kişisel eğitimlere devam etmekte. Siyaset Akademisi 3. dönem mezunu.

Alatepe, evli ve çocuğu var. Kızılay Kurucu Bşk. Yrd., Kaymakamlık Mütevelli Heyet Üyeliği, İlim Yayma Cemiyeti Denetleme Kur. Bşk., Kent Konseyi Yürütme Kr. Üyeliği ve Genclik meclisi Başkanlığı, Erzurum dernekler birliği siyasi Koordinatörlüğü ve Kıraç spor Kulübü Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Ak Parti’de Belde başkan yardımcılığı , Halkla İlişkiler ve Seçim İşleri Birim Başkanlığı, 2007 Genel Seçimleri ve referandumların da S.K.M. Başkanlığı görevlerini, ayrıca Esenyurt-Kıraç birleşmesi sonucunda 2009 yerel, 2010 -2012 referandumları ve 2011 genel 2014 yerel seçimlerinde SKM bşk yardımcısı olarak görev yaptı. 2009 Yerel secimlerinde Esenyurt Belediye meclis Üyesi secildi, 2011-2014 arası Belediye encümeni ayrıca 5 yıl plan Bütce ve spor komisyonu üyeliği yaptı. 2012 Yılından Beri Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun Sieteler ve Toplu konutlardan sorumlu Danışmanlıgını yapmakla birlikte . 2014 yerel secimlerinde Tekrar Esenyurt-İBB meclis Üyesi secildi.