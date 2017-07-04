Ali Türkşen sosyal medyayı salladı: Ne zaman ses çıkaracaksın?Yunan yatağına girince mi?

Emekli Albay Ali Türkşen, Yunanistan'ın dün öğle saatlerinde Türk gemisine açtığı ateşe karşın hükümet kanadında oluşan tepkisizliğe sosyal medyada isyan etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliği altında olan 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığının Yunanistan tarafından işgaline hükümetin gerekli tepkiyi vermediğini anımsatan Ali Türkşen, attığı tweet'te dün öğlen saatlerinde Yunan sahil güvenliğin Türk gemisine silahlı saldırıda bulunmasına karşın yaşanan tepkisizliği eleştirdi.

Türkşen, Yunan gemisi Türk gemisine ateş açmış.Adanı işgal etti ses yok.Gemine ateş etti çıt yok.Ne zaman ses çıkaracaksın?Yunan yatağına girince mi? Diyerek Twitter'da büyük ses getirdi.