Ali Türkşen’den Rasim Ozan Kütahyalı’ya cevap!

Kardak Kahramanı Ali Türkşen, köşe yazısında isim vermeden kendisine "Çeteci" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'ya cevap verdi.

Rasim Ozan Kütahyalı, Balyoz davasından hapis yatan eski SAT komandosu Ali Türkşen’in “ROK, hayatında bir gün şerefinle yaşa dişimi kıracağım. Allah ıslah etsin diyeceğim,Allah da ümidini kesti senden. Uzaylı ROK” yorumuna ilişkin köşe yazısında isim vermeden “Meczup, şerefsiz hain!” sözleriyle yanıt vermişti.

Kütahyalı, yazısında Ali Türkşen’e yönelik “Çeteci” ifadelerini kullanmış devamında ise “Devletin ilgili raporlarına bile çeteci saldırgan diye geçmiş ve şu an şehir şehir gezip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a küfreden bu mafya bozuntusu tip gibiler geçen hafta askeri hareketliliğe girdiler ve sonra aynen suratlarına tokadı yediler” demişti.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın bu sözlerine Balyoz kumpasından cezaevinde yatan eski SAT komandosu Ali Türkşen’den yeni bir yanıt geldi. Türkşen, Twitter adresinden yaptığı açıklamada Kütahyalı’ya program teklifinde bulundu. Türkşen, Kütahyalı’ya, “Hukuki haklarım saklı kalmak üzere,ROK’a ilettiğim istediği kanal, istediği programdaki canlı yayın teklifime cevap bekliyorum.Gözü yerse” diye yazdı.

İşte o paylaşım…