Ali Türkşen’den Rasim Ozan Kütahyalı’ya sert sözler

Teğmen Mehmet Ali Çelebi, Emekli Tümgenaral Ahmet Yavuz, Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, Emekli Amiral Semih Çetin ve AKUT'un eski başkanı Nasuh Mahruki 28 Şubat günü Anıtkabir'den "Hayır'lı Konvoy" adıyla yola çıktı.

“Hayır’lı Konvoy”daki isimlerden emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, AKP yandaşı Rasim Ozan Kütahyalı’ya geçtiğimiz günlerde yazdığı bir yazı nedeniyle Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Kütahyalı’nın “Son ve umutsuz bir hamle” başlıklı yazısını paylaşan Ali Türkşen, “ROK, hayatında bir gün şerefinle yaşa dişimi kıracağım. Allah ıslah etsin diyeceğim, Allah da ümidini kesti senden. Uzaylı ROK” diye yazdı.

Resmi Twitter’da görüntüle