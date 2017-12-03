Alibeyköy’de beyaz eşya deposunda yangın

İstanbul Alibeyköy'deki bir beyaz eşya deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün depoyu sardı. Olay yerine birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Eyüp, Alibeyköy Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerindeki 2 katlı beyaz eşya deposunda saat 06.45 civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün depoyu sardı. Alev alev yanan depoyu gören vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine aralarında Eyüp, Bahçelievler, Bakırköy, Kağıthane, Sultangazi, Sarıyer ve Esenler ilçelerinden olmak üzere birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.