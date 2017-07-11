Alın size delil

Arkadaşlarımız Gökmen Ulu ve Mediha Olgun’un tutuklanmalarına neden olan “SÖZCÜ Erdoğan’ın yerini buldu” haberi bir kez daha çürütüldü. İktidara yakın kalemlerden Selvi, 15 Temmuz’u anlattığı kitabında darbecilerin Erdoğan’ın yerini 3 gün önce karadan ve havadan fotoğraflayıp keşif yaptığını vurguladı.

SÖZCÜ Gazetesi muhabiri Gökmen Ulu ve internet sorumlu müdürü Mediha Olgun'un 46 gündür cezaevinde tutulmasına gerekçe gösterilen olay 15 Temmuz günü Ulu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tatil yaptığı oteli haber yapmasıydı. Gökmen Ulu'ya yaptığı haber yüzünden ‘Darbecilere Erdoğan'ın yerini bulması için yardım etti' suçlaması yapıldı. Haber internette yayınlandığı için imza bulunmasına karşın sorumlu müdür Mediha Olgun da tutuklu yargılanıyor. İktidara ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan yakınlığıyla tanınan Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, o karanlık gece tüm yaşananları anlattığı yeni kitabı ‘Darbeye Geçit Yok- 15 Temmuz Gecesinin Eksiksiz Hikayesi' kitabında darbecilerin Erdoğan'ın yerini bulmak için 3 gün önceden 2 kez keşif yaptığını yazdı. İşte Selvi'nin yazdığı o bölüm:

BİRİNCİ KEŞİF 12 TEMMUZ'DA

“Dalaman Havalanı Hava Muharebe Meydan Komutanı Albay Murat Selçik Çol imzalı 12 ve 13 Temmuz tarihlerini taşıyan ceride raporu, darbecilerin daha önceden hazırlık yaptıklarının ortaya koyuyordu. Darbeciler birer gün arayla iki ayrı keşif yapmış. Birinci keşif için 12 Temmuz Salı günü Diyarbakır 8. Üs Komutanlığı'ndan iki F-16 savaş uçağı kalkıyor. Birini üst komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe kullanıyor. Diğerini ise Pilot Yüzbaşı Ceyhan Karakurt. Uçakta bir de darbe gecesinin aktif isimlerinden Yarbay Ahmet Özdemir yer alıyor. Dalaman'a iniş yapıyorlar. Dalaman'a giderken Marmaris'in üzerinden geçip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelin fotoğraflarını çekiyorlar.

İKİNCİ KEŞİF DE 13 TEMMUZ'DA

“İkinci keşfi ise darbeden iki gün önce 13 Temmuz Çarşamba günü, darbe planlamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ele geçirmekle görevlendirilen Gökhan Sönmezateş yapıyordu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'nda MUHAYM Başkanı olan Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş, Erdoğan'ın kaldığı otelin üzerinde fotoğraf çektirip gerekli keşifleri yaptıktan sonra dönmüştü. Darbe gecesi operasyonu yöneten Sönmezateş'in elinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelin fotoğrafları vardı. O fotoğraflar darbeden üç gün önce güncellenmişti.”