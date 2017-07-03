Almanya Şili maç özeti: Panzer Konfederasyonlar Kupası’nı kaldırdı!

Konfederasyon Kupası yaz döneminde futbol hasreti çekenlere ilaç gibi geldi. Finale yükselen iki ekip, Şili ve Almanya dün kupa için mücadele etti. Almanya Şili maçının galibi Almanya oldu. Almanya Şili maçının özeti ve kıran kırana geçen maçın önemli pozisyonlarını haberimizden izleyebilirsiniz...

Almanya Şili maç özetini izlemek isteyen birçok futbol tutkunu internete akın etti. Şili’nin güzel performansına rağmen galip gelen taraf Almanya oldu. Haberimizin devamında yer alan Şili Almanya maç özeti izle yazısına tıklayarak Şili Almanya maçının özetini izleyebilirsiniz. Rusya'da düzenlenen FIFA Konfederasyonlar Kupası finalinde Almanya ve Şili karşı karşıya geldi. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan müsabakayı Almanya, 20'de Lars Stindl'ın kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

ŞİLİ ALMANYA MAÇ ÖZETİ İZLE

Şili, maçın genelinde yüzde 65 civarında topla oynasa da Almanya'ya yenilmekten kurtulamadı. Panzerler özellikle ilk yarıda golü bulana kadar kalelerinde ciddi bir baskı gördü. Golde ise Marcelo Diaz'ın inanılmaz hatası öne çıktı. Diaz topu kaptırınca Timo Werner bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı, pasını verdi Stindl, belki de kariyerinin en rahat golünü kaydetti.

Benzer bir hatayı Şili ilk yarıda bir kez daha tekrarlarken, Leon Goretzka fileleri bulamadı. Almanya tarihindeki ilk FIFA Konfederasyonlar Kupası finalinde genç kadrosuyla ilk şampiyonluğunu elde ederken, özellikle ikinci yarıda belli bölümlerde ciddi anlamda agresifleşen Şili ise ilk finalinden mağlubiyetle ayrıldı. Şili'nin son dakikalardaki çabası yenilgiyi önlemeye yetmedi.

Altın Eldiven ödülünü Şili kalecisi Claudio Bravo elde ederken, Altın Ayakkabı'yı Timo Werner elde etti. Julian Draxler ise turnuvanın en iyi oyuncusu seçilerek Altın Top ödülüne layık görüldü.