Almanya’da Türk ailenin evine kundaklama iddiası

Almanya'nın Essen kentinde yaşayan bir Türk ailenin binasında gece yarısı yangın meydana geldi. Polis binanın kundaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.

Essen’in Kray semtinde yaşayan Altuğ ailesine ait ve tadilat dolayısıyla boş duran üç katlı binada, dün gece sabaha karşı saat dört sıralarında yangın meydana geldi. Binanın sahibi Altuğ ailesi bu sırada başka bir binada oturduğu için yangında can kaybı yaşamadı. Olay sırasında sokaktan geçen bir kadının itfaiyeye haber vermesi ve yan binalara seslenmesiyle yakınlarda oturan Altuğ ailesi, korkunç yangından haberdar oldu. Haber alır almaz yanan evlerine koşan Altuğ ailesi, üç katlı binanın giriş katı ve çatı katının cayır cayır yandığını gördüklerini anlattı. Polis ve itfaiyenin gelmesiyle müdahale edilen binadan yükselen alevler, saat yediye kadar ancak kontrol altına alınabildiği öğrenildi. Polis ve itfaiye yanan boş binaya bitişik binalarda oturanları, otobüslerle tahliye etti.

KUNDAKLAMA İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Yanan üç katlı binanın çatı katı ve giriş katı olmak üzere iki ayrı noktadan alevlerin yükselmesi, olay yerine gelen polisin ilk izleminin bir kundaklama olabileceği yönünde oldu. Binanın giriş kapısının alt bölümünün kırılan kapı, olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri tarafından tahtayla kapatıldı. Binanın giriş kapısını mühürleyen polis, yolun karşısında bulunan market ve berber dükkanının video kameralarının incelenmesiyle, binaya kimlerin nasıl girdiğini tespit edecek.

Yanan binasıyla ilgili konuşan üç çocuk babası Ahmet Altuğ (46), yangını anlatırken göz yaşlarına hakim olamadı. Ahmet Altuğ, “Seslere uyandığımızda, yangın nedeniyle mahallenin ayakta olduğunu gördük. Kırılan kapıdan içeri baktığımda evde alevler yükselmişti, çatı katında alevler daha fazlaydı. Orta katlarda hiç bir şey yoktu. Polisler, iki ayrı noktadan yangın başladığından dolayı kundaklama olduğunu söyledi. Büyük bir korku yaşadık. Polisin, yangının nasıl olduğunu ve kimlerin yaptığını bulmasını bekliyoruz“ diye anlattı.

Altuğ ailesinin yanan binasında, özellikle alevlerin yükseldiği çatı katında ve giriş katta büyük hasarların meydana geldiği öğrenildi.

DHA