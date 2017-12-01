Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İddia: Almanya’dan Adil Öksüz için yakalama kararı

Almanya Başbakanı Merkel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesinde firari FETÖ sanığı Adil Öksüz için arama kararı çıkarıldığını söylediği iddia edildi.

11:551 Aralık 2017
Gündem
İddia: Almanya’dan Adil Öksüz için yakalama kararı
Almanya Başbakanı Merkel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesinde firari FETÖ sanığı Adil Öksüz için arama kararı çıkarıldığını söylediği iddia edildi.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde kritik rol alan Öksüz, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve bazı kuvvet komutanlarının darbeciler tarafından rehin tutulduğu Akıncılar 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 16 Temmuz sabahı yakalandı ve getirildiği Ankara Batı Adliyesinden adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Serbest bırakılmasının ardından firar eden ve “FETÖ’nün sır kutusu” olarak nitelendirilen Adil Öksüz, İçişleri Bakanlığı’nın aranan teröristler listesinde yer aldığı ve ihbar edene 4 milyon TL ödül verileceği açıklanmıştı.

Son güncelleme: 11:5801.12.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar