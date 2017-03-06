Almanya’dan bir iptal kararı daha!

Alman basınına göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hamburg'ta gurbetçilerle yapacağı buluşma iptal edildi.

Almanya yasak zihniyetine devam ediyor. Alman basını, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Hamburg’ta gurbetçilerle yapacağı buluşmanın iptal edildiğini açıkladı. İptale neden yoğun katılım durumunda salonun yangına karşı dayanıklılık sorunu oluşturabileceği gösterildi.

Türkiye’de Deniz Yücel isimli muhabirleri tutuklu olan Die Welt Gazetesi’nde yer alan habere göre, iptale neden olarak da yoğun katılım durumunda salonun yangına karşı dayanıklılık sorunu oluşturulabileceği gösterildi.

İLGİLİ HABER Taner Yıldız'ın konferansı da iptal edildi

TANER YILDIZ’IN ETKİNLİĞİ DE İPTAL EDİLMİŞTİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile başlayan ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin konuşma yapacağı iki salonun iptalinin ardından şimdi de eski Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın konuşma yapacağı salonun sözleşmesi iptal edilmişti. Akşam saatlerinde bir iptal kararı daha geldi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Hamburg’ta gurbetçilerle yapacağı buluşmanın iptal edildiği açıklandı.