Alperen Ocakları Genel Başkan vekiline 4 bin lira para cezası

LGBTİ’lerin Onur haftasında yürüyüşlerine yönelik şiddet çağrısı yaptığı iddiasıyla, 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Alperen Ocakları İl Bakanı Kürşat Mican'a 4 bin lira para cezası verildi.

Alperen Ocakları Genel Başkan vekili ve İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, ‘halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak aşağılama’ suçundan 4 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın bu cezayı 10 eşit taksitte ödemesine karar verdi.

Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme Mican’a ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan beraat kararı verirken, ‘Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak hakaret etmek’ suçundan ceza verdi. Mahkeme sanığa bu suçtan 4 bin lira adli para cezası verdi.