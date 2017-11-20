Amanos Dağı’ndaki operasyonda 2 PKK’lı öldürüldü

Terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdüren emniyet güçleri, PKK'ya bir darbe de Amanos Dağı'nda indirdi. Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri listede yer aldığı belirlendi.

Hatay Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Amanos Dağı’nda öldürülen 2 PKK’lı teröristin kimlerinin tespit edildiği bildirildi. Yapılan kimlik tespit çalışmalarının ardından etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı’nın aranan teröristler listesinde Gri kategoride yer alan ‘Amed Redur’ kod adlı M.E.A., diğerinin ise ‘Baran Zilan’ kod adlı Suriye uyruklu A.M. olduğu belirtildi. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği ve konu ile ilgili adli tahkikatın başlatıldığı ifade edildi. DHA