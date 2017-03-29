Amasya’da bekçi cinneti! 1 ölü 2 yaralı

Amasya’da bir bekçi, iş çıkışı gittiği evinde önce babasını ve karısını, sonra da aynı tabancayla kendini vurdu. Bekçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, babası ve karısı ameliyata alındı.

Amasya’da bir bekçi, iş çıkışı gittiği evinde önce babasını ve karısını, sonra da aynı tabancayla kendini vurdu. Bekçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, babası ve karısı ameliyata alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğünde bekçilik yapan Engin Gül (52), iş çıkışı 55 Evler Mahallesi'ndeki evine geldi. Gül, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı beylik tabancasıyla önce babası Selahattin Gül'ü, ardından da biri polis olan 3 çocuğunun annesi Seval Gül'ü vurması sonrası tabancayı başına dayayarak tetiğe bastı.

Ağır yaralanan Gül, babası ve karısı eve gelen komşularıyla polislerin yardımıyla kaldıkları apartmandan indirilip çağrılan ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gül doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, babası ile karısının ise ameliyata alındığı öğrenildi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, hastaneye gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. İHA