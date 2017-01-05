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Amerika’dan ilk uyarı geldi!

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Denizaşırı Güvenlik Danışma Konseyi(OSEC) yapılan açıklamada, İzmir Adliyesi yakınlarına meydana gelen patlamayla igili ABD uyarıda bulunuldu
18:505 Ocak 2017
Dünya
Amerika’dan ilk uyarı geldi!
ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Denizaşırı Güvenlik Danışma Konseyi(OSEC) yapılan açıklamada, İzmir Adliyesi yakınlarına meydana gelen patlamayla igili ABD uyarıda bulunuldu

ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Denizaşırı Güvenlik Danışma Konseyi(OSEC) İzmir Adliyesi yakınlarına meydana gelen patlamada, ABD vatandaşlarına yönelik yayınladığı güvenlik uyarısında, terör saldırısının meydana geldiği bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.

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Son güncelleme: 18:5205.01.2017
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