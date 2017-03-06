Anadolu Ajansı’ndan tepki çeken paylaşım!

Zamları 'güncelleme' diye verdi, Sinan Oğan'a saldırıya 'protesto' diyen Anadolu Ajansı Başkanlığa 'Hayır' diyen Kazakistan parlamentosunun haberini verme şekli sosyal medyada tepki çekti.

Zamları 'güncelleme' diye verdi, Sinan Oğan'a saldırıya 'protesto' diyen Anadolu Ajansı Başkanlığa 'Hayır' diyen Kazakistan parlamentosunun haberini verme şekli sosyal medyada tepki çekti.

Başkanlık’tan parlamenter sisteme geçmeye ‘Hayır’ diyen Kazakistan Parlamentosu’nun haberini ‘Kazakistan, anayasa reformuna ‘evet’ dedi” diyerek algı yaratacak şekilde veren Anadolu Ajansı’na sosyal medyada tepki yağdı.

Kullanıcılar sosyal medyada yapılan haberin ‘habercilik değil algıcılık’ olduğunu vurguladı.

İşte Anadolu Ajansı’na gelen tepkiler:

Kazakistan bütün yetkinin başkanda toplanmasına hayır, yetkinin paylaşılmasına evet dedi. Habercilik yapın, algıcılık değil @anadoluajansi — Deniz Yıldırım (@denizyildirim79) 6 Mart 2017

Yani başkanlığa “Hayır” dedi. @anadoluajansi — Apolitik Eretna Beyi (@EretnaBeyi) 6 Mart 2017

Şu an çok sinirlisin, sinirin geçsin, dön bir daha oku, haberin linki orada ahgsasajs @anadoluajansi — Cafer ALKAN (@CaferAlkan) 6 Mart 2017

@anadoluajansi Sanırım bizde ki hayır’a tekâmül ediyor bu evet — cübbeli ugurgallen (@ugurgallen) 6 Mart 2017

@anadoluajansi utanmiyorsunuz degil mi? Parlementer sisteme gecise evet, tek adamliga Hayir dedi pic.twitter.com/jcPbnLK0HY — gmedg (@Arnicavivace) 6 Mart 2017

@anadoluajansi Başkanlığa Hayır dedi yazmak zorunuza gitti değil mi ;) — haritada bir #HAYIR (@valridanna) 6 Mart 2017