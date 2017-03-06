Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Anadolu Ajansı’ndan tepki çeken paylaşım!

Zamları 'güncelleme' diye verdi, Sinan Oğan'a saldırıya 'protesto' diyen Anadolu Ajansı Başkanlığa 'Hayır' diyen Kazakistan parlamentosunun haberini verme şekli sosyal medyada tepki çekti.
20:326 Mart 2017
Gündem
Anadolu Ajansı’ndan tepki çeken paylaşım!
Zamları 'güncelleme' diye verdi, Sinan Oğan'a saldırıya 'protesto' diyen Anadolu Ajansı Başkanlığa 'Hayır' diyen Kazakistan parlamentosunun haberini verme şekli sosyal medyada tepki çekti.

Başkanlık’tan parlamenter sisteme geçmeye ‘Hayır’ diyen Kazakistan Parlamentosu’nun haberini ‘Kazakistan, anayasa reformuna ‘evet’ dedi” diyerek algı yaratacak şekilde veren Anadolu Ajansı’na sosyal medyada tepki yağdı.

Kullanıcılar sosyal medyada yapılan haberin ‘habercilik değil algıcılık’ olduğunu vurguladı.

İşte Anadolu Ajansı’na gelen tepkiler:

Son güncelleme: 20:3906.03.2017
İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar