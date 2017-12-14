Anaokulu çocuklarına çirkin tiyatro!

İstanbul Kartal'daki özel bir anaokulunda kaydedilen görüntüler herkesin kanını dondurdu. 3-5 yaşlarındaki çocukları kullanarak sözde 'evlilik' tiyatrosu adı altında yapılan oyun büyük tepki çekti.

Kartal’daki anaokulunda sergilenen sözde ‘tiyatro oyunu’ böyle rezalet olamaz dedirtti.

ERKEK ÇOCUKLARIN AYAKLARINI YIKATTILAR

Yaşları 3 ila 5 arasında değişen çocukların rol gereği birbirleriyle evlendirildiği oyunda(!) kız çocuklarına erkek çocukların ayakları yıkatıldı.

‘UYKUNUZ KAÇSIN’

Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve büyük tepki çeken skandal görüntülere gazeteci Zafer Arapkirli de tepki göstererek ‘Uykunuz kaçsın’ mesajıyla o fotoğrafı paylaştı.