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Anayasa değişikliği TBMM’de

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anayasa görüşmeleri başladı.
17:369 Ocak 2017
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anayasa görüşmeleri başladı.
Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!
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Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!

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