Anayasa değişikliğinde ikinci gün

Bugün Meclis Genel Kurulunda 4 ya da 5 maddenin görüşülmesi bekleniyor.

Bugün Meclis Genel Kurulunda 4 ya da 5 maddenin görüşülmesi bekleniyor.

AKP’nin, MHP desteğiyle TBMM’ye getirdiği “Cumhurbaşkanlığı” adı altında ülkenin rejimini değiştirip, başkanlık sistemini getirecek Anayasa görüşmelerinde bugün ikinci gün. TBMM’de öğleden sonra başlayacak görüşmelerde bugün Anayasa değişiklik paketinde yer alan 18 maddenin görüşülmesine başlanacak. Birinci maddeden başlayacak olan görüşmelerde, her maddeden sonra da oylama yapılacak.

AKP’nin bugün 18 maddelik değişiklik paketinin 4 ya da 5 maddesinin görüşülüp, oylanmasına çalışması bekleniyor. AKP, bu çalışma temposuyla tüm paketin görüşme ve oylamalarını hafta sonuna kadar bitirmeyi hedefliyor. Pakette yer alan 18 maddenin tümü tek tek görüşülüp oylandıktan sonra, paketin bütünü üzerinde görüşmeler yapılacak.