Anayasa değişiklik paketinde ‘mükerrer imza’ skandalı

TBMM'de İlk tur görüşmeleri yapılan, Çarşamba günü de ikinci tur oylaması gerçekleştirilecek olan Anayasa değişiklik paketinde, "mükerrer imza" olduğu ortaya çıktı.

TBMM'de İlk tur görüşmeleri yapılan, Çarşamba günü de ikinci tur oylaması gerçekleştirilecek olan Anayasa değişiklik paketinde, "mükerrer imza" olduğu ortaya çıktı.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, TBMM Başkanı İsmail Kahraman dahil 317 vekilden oluşan AKP grubunun, Anayasa değişiklik paketine 319 imza attığını belirledi. İnce, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın teklife “ikişer kez” imza atıklarını söyledi.

İnce, TBMM’de Anayasa değişiklik görüşmeleri yapılırken söz alarak, “siz kamuoyuna 316 imzayla teklif verdiğinizi söylüyorsunuz. Burada 319 imza var. Başlarken yanlış başlamışsınız. Boş kâğıtlara imza atmışsınız. İşte bakın burada belgeleri” dedi.

AKP’Lİ MECLİS BAŞKAN VEKİLİ DE MÜKERRER İMZAYI KABUL ETTİ

Anayasa değişiklik görüşmelerinde TBMM’yi yöneten AKP’li Meclis Başkan vekili Ahmet Aydın da, teklife “mükerrer imza atıldığını” kabul etti.

Aydın’ın, Muharrem İnce’ye verdiği “mükerrer 3 imza düştükten sonra 316 imzayla verilmiş” sözü de resmen Meclis tutanaklarına geçti.

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