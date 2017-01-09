Anayasa mesaisi bugün başlıyor

AKP ile MHP arasında yapılan görüşmelerle ortaya çıkarılan Anayasa değişikliği teklifinin Genel Kurul görüşmelerine bugün başlanıyor. Görüşmeler en az 15 gün sürecek. Türkiye genelinde havalar sıfırın altında. Yani yurdun genelinde soğuk hava hakim. Ancak Başkent'te gerek Meclis gerekse kulisler oldukça sıcak. Paket; Meclis’ten geçerse 2 ya da 23 Nisan’da referandum sandığı kurulacak, geçmezse erken seçim gündeme gelecek.

AKP ile MHP arasında yapılan görüşmelerle ortaya çıkarılan Anayasa değişikliği teklifinin Genel Kurul görüşmelerine bugün başlanıyor. Görüşmeler en az 15 gün sürecek. Türkiye genelinde havalar sıfırın altında. Yani yurdun genelinde soğuk hava hakim. Ancak Başkent'te gerek Meclis gerekse kulisler oldukça sıcak. Paket; Meclis’ten geçerse 2 ya da 23 Nisan’da referandum sandığı kurulacak, geçmezse erken seçim gündeme gelecek.

Yıllardır Türkiye’nin gündemini meşgul eden ve son aylarda hareketlenen yeni anayasa tartışmaları için bugün tarihi bir gün. AKP ve MHP üzerinde anlaştığı ve komisyonda 3 maddesi tırpan yiyen yeni Anayasa paketi için görüşmeler Meclis Genel Kurulu'nda 14.00'te başlıyor. Teklif en az 330 oyla geçerse 2 ya da 23 Nisan'da referandum bekleniyor. En fazla 15 gün sonra paket Meclis'ten çıkarsa Cumhurbaşkanı onayına gidecek. AKP'nin 316 oyu üzerine MHP'den fire olur, 14 eksikle paket kalırsa siyaseti yeni bir gündem bekleyecek. Bu durumda referandum için planlanan tarihte erken seçim gündeme gelebilecek.

AKŞAM SAATLERİNDE GEÇİLMESİ BEKLENİYOR

Genel Kurul bugün saat 14.00'te toplanacak ancak teklifin görüşmelerine akşam saatlerinde geçilmesi bekleniyor. İlk gün görüşmelerinde teklifin tümü üzerinde konuşmalar gerçekleştirilecek. İlk oylama da maddelere geçilmesi için yapılacak. Kabinlerde gizli oy kullanılması yoluyla toplamda en az 330 oy çıkması gerekecek. Ancak, 330 oyun altında kalınması durumunda bile teklifin görüşmelerine devam edilebilecek.

TAKTİK SAVAŞLARI

15 gün sürmesi beklenen Genel Kurul görüşmeleri sonunda yapılacak gizli oylama nedeniyle partilerdeki “fire” güvensizliği, karşılıklı taktiklerin sergilenmesine yol açacak. Öyle ki AKP 316 imza ile verdiği teklife 316 oy çıkması için çalışacak. Bunun için AKP’le vekillerden açık oy kullanılması istenecek. MHP'nin açıktan oy kullanması beklenmiyor. Olası fireleri önlemek için AKP oyları kontrol etmeye hazırlanırken, CHP gizli oy kullanılmasını sağlamak için Genel Kurul'da kabin ile oy sandığı arasında nöbete hazırlanıyor. AKP'nin “evet” oyu kullanıldığını kontrol etmek amacıyla görevlendireceği milletvekilleriyle, CHP'nin gizli oy kullanılmasını sağlamak için görevlendireceği milletvekilleri arasında mücadele de yaşanacak.

PEKİ PAKET GEÇERSE NE OLACAK?

Teklifin ilk tur görüşmelerinde 330'un altında oy alan maddeler dahi düşmüş sayılmayacak. İkinci tur oylama esas olacak. İlk tur ile ikinci tur arasında 48 saatlik yani iki gün ara verilecek. Bu hafta sonuna denk gelirse Genel Kurul iki gün çalışmayacak. Hafta içine denk gelirse gündemdeki kanunlar üzerinden çalışmaya devam edilecek. İkinci turda ise bir madde düşse bile paketin tümü üzerindeki oylamada kabul için en az 330 oy yeterli olacak ve düşmüş madde çıkarılarak paket referanduma gönderilecek.

2 YA DA 23 NİSAN

Meclis'ten çıktıktan sonra paket Cumhurbaşkanı'nın onayına gönderilecek. Onaya göndermek için bir süre sınırlaması bulunmuyor. Cumhurbaşkanı'nın da 15 gün inceleme süresi bulunuyor. Tarih hesapları buna göre 2 Nisan ile 23 Nisan gibi farklı tarihlerde referanduma işaret ediyor.

Habertürk’ün haberine göre; AKP'nin, gizli oylamanın Meclis Başkanlığı'nın sorunu olduğu, isteyenin istediği gibi oy kullanabileceği yolundaki açıklaması nedeniyle AKP’li milletvekillerinin göstererek oy kullanacağı yorumları yapılıyor. AKP, 316 oyun üzerine 14 oy daha bulamazsa paket kabul edilmemiş olacak. MHP'den büyük fire olması durumunda paket kalırsa siyaseti yeni bir gündem bekleyecek. Bu durumda referandum için planlanan tarihte bir erken seçim gündeme gelebilecek. Milletvekillerine oylama öncesinde bu ihtimal hatırlatılarak, “evet” oyu atılması salık veriliyor. Pakete karşı çıkanlar ise bu hatırlatmaları milletvekillerine “Bir daha gelemezsiniz” tehdidi olarak yorumluyor.

MHP CEPHESİNDE GERGİN HAVA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçen hafta partisinin grup toplantısında Anayasa değişikliğine “Evet” oyu vereceğini açıkladı. Bahçeli'nin bu sözleri AKP kulislerinde “Sadece kendi oyuna mı kefil, grubunu serbest mi bırakacak?” sorularına neden olurken, MHP kaynakları bu sözlerin, “Benim oyum bu, ona göre adım atın” anlamına geldiğini belirtti. “Evet” oyunu açıklamasının ardından Genel Başkan Bahçeli'ye yakınlığıyla bilinen İstanbul Milletvekili Atila Kaya, “Başkanlığa hayır” oyu vereceğini ilan ederek, genel başkan yardımcılığı koltuğunu bıraktı. Geride kalanlara da “Tutumunu açıklamanın ahlaki bir sorumluluk olduğu” yolunda çağrıda bulundu. Kaya’nın açıklamasıyla MHP’deki ‘hayırcı vekiy’ sayısı 4’e çıktı. MHP’nin Meclis’te 39 sandalyesi bulunuyor. 4 hayır oyu çıkarıldığında geriye 35 oy kalıyor.

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KILIÇDAROĞLU ‘MÜCADELEYE DEVAM’ DEDİ

CHP ise tavrı en net olan parti. CHP lideri Kılıçdaroğlu değişikliğe başından beri karşı olduğunu söylüyordu. Dün toplanan CHP Parti Meclisi’nde de Genel Kurul’da görüşülecek paketle ‘mücadele kararı’ çıktı. Kılıçdaroğlu’nun hafta içinde yaptığı “Pazartesi gününden itibaren Meclis TV'yi izleyin” demesi de merak uyandırdı.