Anayasa paketi nasıl oylanacak?

TBMM'de, AKP'nin MHP desteğiyle getirdiği, "Cumhurbaşkanlığı" adı altında Başkanlık sistemine geçişi öngören Anayasa paketi görüşülmeye başlandı.

Anayasa paketinin görüşmelerinin en az 15 gün sürmesi bekleniyor. TBMM’de Genel Kurul’daki görüşmelerde, paketin doğrudan kabul edilmesi için 367 vekilin desteğini alması gerekiyor. AKP ile MHP’nin oyu bu orana yetmiyor.

Ancak paket, 330 vekilin desteğini alırsa, referanduma sunuluyor. AKP ve MHP’nin vekil sayısı ise, tüm vekillerin”evet” oyu vermesi halinde paketin referanduma götürülmesine yetiyor.

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OYLAMA NASIL YAPILIYOR?

İLK OYLAMA; PAKETİN GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLAMASI İÇİN

Meclis iç tüzüğüne göre Anayasa Paketi’nin görüşülmeye başlanması için Genel Kurul’da bir oylama yapılması gerekiyor. Bu oylamada paketin görüşülmesi için yeterli oy çıkarsa, paketin maddelerinin görüşülmesine başlanıyor.

MADDELER TEK TEK OYLANACAK

Paketin görüşülmeye başlamasının ardından, pakette bulunan 18 madde tek tek görüşülecek. Her maddenin görüşülmesinin ardından ise kapalı oylama yapılacak.

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MADDELER İKİNCİ KEZ OYLANACAK

Maddelerin tümünün tek tek görüşülüp, görüşme sonrasında oylanmasının ardından iki tam gün ara verilecek. İki tam gün aranın ardından, paketteki 18 madde, bu kez görüşme yapılmadan, tek tek yeniden oylanacak.

PAKETİN TÜMÜ ÜZERİNDE OYLAMA YAPILACAK

18 maddenin tek tek oylanmasının ardından, paketin tümü de bir kez daha oylanacak.

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EĞER 330 BULUNMAZSA NE OLACAK?

Anayasa paketinin TBMM’den geçmesi için 330 oy gerekiyor. Maddelerin tek tek oylanmasında bu 330 oy aranacak. eğer maddelerden herhangi biri 330 oyu ilk turda alamazsa, yine de pakette kalmaya devam edecek. Görüşmeler bittikten sonra maddeler üzerinde yine tek tek ikinci oylamalarda 330 oyu alamayan madde, ilk turda 330 almış bile olsa, ikinci turda bu oranı yakalayamadığı için paketten “düşmüş” sayılacak.

İkinci turda 330’u alamayan madde, paket dışında kalacak ve Anayasa Paketi’nin tümü üzerinde yapılacak son oylamaya bu madde dahil edilmeyecek.

Maddelerin tümü üzerinde yapılacak son oylama, pakette kalan, “önceki oylamalarda düşmemiş” maddeler üzerinden yapılacak. Bu son oylamada da yine 330 oy aranacak. Paketin tümünün oylamasında 330 oy oranına ulaşılamazsa, bu kez paketin tümü düşmüş sayılacak.