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Anayasa’da Hindi ikramı!

AKP Batman Milletvekili Ataullah Hamidi, Anayasa görüşmeleri devam ederken milletvekillerine memleketinden getirttiği Hindi yemeğini ikram etti.
Sözcü Ankara
21:4812 Ocak 2017
Gündem
Anayasa’da Hindi ikramı!
AKP Batman Milletvekili Ataullah Hamidi, Anayasa görüşmeleri devam ederken milletvekillerine memleketinden getirttiği Hindi yemeğini ikram etti.

Genel Kurul, 19.00'da ara verdiğinde üyeler lokantasında özel bir masa dizaynı yapıldı. Hem bulgur hem de pirinç pilavı eşliğinde hindi yemeği servis edildi. AKP’li vekil Hamidi, tek tek masaları gezerek ‘afiyet olsun' dedi.

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Son güncelleme: 21:4912.01.2017
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