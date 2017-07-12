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ANKA’dan ilk operasyon: 5 terörist ölü ele geçti

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen İnsansız Hava Aracı  ANKA, ilk silahlı operasyonunu bugün sabah saatlerinde Bingöl´de gerçekleştirdi.

18:2412 Temmuz 2017
Gündem
ANKA’dan ilk operasyon: 5 terörist ölü ele geçti
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen İnsansız Hava Aracı  ANKA, ilk silahlı operasyonunu bugün sabah saatlerinde Bingöl´de gerçekleştirdi.

Askeri birliğe saldırı hazırlığında olan Bingöl Yayladere yakınlarındaki teröristlere ANKA Roketsan tarafından geliştirilen MAM-L mühimmatı attı. Operasyonda 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonunun ANKA-B modeli tarafından yapıldığı öğrenildi.

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Toplam 200 kilogram faydalı yük taşıyabilen ANKA-B, burnunda taşıdığı kamera sistemleri ile hedefin tespit edip lazer işaretlemesi gerçekleştirebiliyor. Kanat altında dört adet MAM-L, CİRİT ve UMTAS füzelerini taşıyabilen ANKA, atış testlerini geçtiğimiz Nisan ayında tamamlamıştı.

DHA

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