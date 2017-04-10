Ankara 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

2017 referandumuna günler kala nefesler tutuldu. Türkiye, 16 Nisan Pazar günü halk oylaması ile anayasa değişiklik referandumu için oy kullanacak. Ankara 2017 referandum sonuçları açıklanmaya başlandığı vakit sayfamızda sizler için yer alacak. Meclis'ten geçen Anayasa değişikliği için son sözü artık halk söyleyecek. Referandum sonuçlarına göre Evet mi çıkacak Hayır mı çıkacak merakla bekleniyor. Ankara daha önceki seçimlerde hangi yönde oy verdi? Ankara'da evet - hayır oy oranları nasıl çıkacak? Sandıklar kaçta açılacak kaçta kapanacak? Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

Sandıklar kaçta açılacak kaçta kapanacak? Oy verme işlemi kaçta başlayacak, kaça kadar oy verilebilecek? Türkiye’nin kaderi için büyük önem taşıyan bu referandum hakkında bu soruların cevapları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Oy kullanacak vatandaşlar Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis’te 07.00-16.00 arasında oy kullanabilecek. Sıralanan illerin haricindeki şehilerde yaşayan vatandaşlar ise saat 08:00-17:00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek. Sandık başında AKP, CHP, HDP, MHP, ANAVATAN, BTP, BBP, HÜDA-PAR, SAADET, Vatan Partisi temsilci bulundurabilecek ve referandumla ilgili işlemlerde bulunabilecek.

16 Nisan 2017 Pazar günü Türkiye tarihi bir halk oylamasına gidecek. 16 Nisan 2017 Ankara referandum sonuçlarını o gün sizler için haberimizde olacak. 16 Nisan referandumunda Ankara'da ‘Evet' yüzde kaç, ‘Hayır' yüzde kaç olacak? 2017 referandum Halk oylaması sonuçları açıklanmaya başladığı andan itibaren sozcu.com.tr farkıyla anında güncel olarak sayfamızda yer alacak. 50 milyonu aşkın seçmenin oy kullanacağı referandum Evet mi çıkacak yoksa Hayır mı belli olacak. Ankara 2017 referandum sonuçlarında hangi yönde oy verecek merak ediliyor. Ankara’da 2010 referandumunda, 2015 genel seçiminde ve 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi yönde oy kullanıldı? Oy oranları ne oldu?

ANKARA 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

12 Eylül 2010 yılında yapılan halk oylamasında 2 milyon 649 bin oy geçerli sayıldı. 2010 referandum sonuçlarına göre “Evet” ve “Hayır” oy oranları şu şekilde çıktı:

Toplam seçmen: 3.341.560

Kullanılan oy sayısı: 2.649.090

Katılım oranı: % 80,35

Evet: % 54.21

Hayır: % 45.78

ANKARA 2015 KASIM GENEL SEÇİM SONUÇLARI

Toplam seçmen: 3.106.250

Kullanılan oy sayısı: 2.735.354

Katılım oranı: % 88,06

AK Parti: % 31,03

CHP: % 46,76

MHP: % 11,35

HDP: % 8,64

ANKARA 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

1. Recep Tayyip Erdoğan % 51,31

2. Ekmeleddin İhsanoğlu % 45,22

3. Selahattin Demirtaş % 3,47