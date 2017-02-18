Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde kutlama yapıldı

Büyükşehir Belediyesi’nde 40 yıllık görev süresini tamamlayan ve bu süre içinde 7 belediye başkanıyla çalışan Sultan Alp'in mesai arkadaşları, kendisine sürpriz bir kutlama yaptı.

Büyükşehir Belediyesi’nde 40 yıllık görev süresini tamamlayan ve bu süre içinde 7 belediye başkanıyla çalışan Sultan Alp'in mesai arkadaşları, kendisine sürpriz bir kutlama yaptı.

1977 yılında Ankara Belediyesi'nde göreve başlayan ve aradan geçen 40 yılda belediye başkanları Vedat Dalokay, Ali Dinçer, Süleyman Önder, Mehmet Altınsoy, Murat Karayalçın, Vedat Aydın ve Melih Gökçek'la çalışan Alp, son olarak Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nda devlet memuru olarak görev yapıyordu. Sultan Alp'in 40. yıl kutlamasında, Sağlık İşleri Daire Başkanı Şafak Uğur, Alp'e bir çiçek ile çalışma arkadaşlarının aldığı armağanı takdim etti.

Şafak Uğur, Alp'e, “Dile kolay tam 40 yıl emeğinizle katkıda bulunduğunuz, başarıyla geçen ve mesai arkadaşlarınızın takdirini kazanan çalışma hayatı… Size bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yine sağlık ve mutlulukla geçecek uzun emeklilik yılları diliyorum” dedi.

Daire Başkanı’nın ve mesai arkadaşlarının kendisine gösterdikleri duyarlıktan dolayı duygulanan ve kendini çok şanslı hissettiğini ifade eden Sultan Alp ise “Çok teşekkür ederim. Ankara Belediyesi'nde işe başladığımda 20 yaşındaydım. Arkadaşlarım daima bana destek oldular, İş hayatımda şanslı olduğumu düşünüyorum. Artık emeklilik zamanım geldi. Darısı bütün arkadaşlarımın başına” dedi.