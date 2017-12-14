Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Başkan Tuna, Gökçek’in bürokratlarını değiştirmeye devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Mustafa Tuna, Gökçek döneminin bürokratlarını değiştirmeye devam ediyor... Tuna, 3 milyar bütçeye sahip ASKİ’nin Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu’nu görevden alarak, yerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Kınacı'yı getirdi.

Daha önce 250 kişilik yönetim değişikliği listesini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunduğu kulislere yansıyan Tuna'nın son değişikliği 3 milyar TL bütçeye sahip Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ile ilgili oldu.

Bu kapsamda ASKİ Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu görevinden alındı.

Tahiroğlu'nun yerine ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Kınacı getirildi.

BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE DE BÜYÜK YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ SÖYLENTİSİ

Hürriyet’ten Murat Yılmaz’ın haberine göre; Kulislerde Tuna'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde de büyük yönetim değişiklikleri yapacağı konuşuluyor.

Mustafa Tuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir yıl süre verdiği Ankara fuar alanıyla ilgili de bu akşam saatlerinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ATO Başkanı Gürsel Baran ile bir görüşme yaptı.