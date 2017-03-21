Ankara’da elektronik cihaz yasağı toplantısı

ABD yönüne yapılacak uçuşlarda elektronik eşya yasağı iddiasının ardından bugün Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türk Hava Yolları, özel güvenlik şirketleri ve havalimanı güvenlik yetkililerini Ankara’da toplantıya çağırdı. Toplantıda, güvenlik konusundaki son gelişmeler ele alınacağı öğrenildi.

İddiaya göre ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasıyla çıkan yeni uygulamaya göre, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülkedeki 10 havalimanından ABD’ye uçacak yolcuların uçaklara cep telefonundan büyük elektronik alet alımı yasaklandı. Bu yasağın Amerikan Özel Kuvvetleri'nin Yemen'de El Kaide'ye karşı yapılan operasyon sırasında terör örgütünün elektronik cihazlara konulacak patlayıcı ile bir eylem planının ele geçmesiyle alındığı iddiaları ortaya atıldı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün henüz konuyla ilgili olarak ellerine resmi bir açıklamanın gelmediğini, uygulamanın eskisi gibi devam ettiğini söyledi.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Ancak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türk Hava Yolları, özel güvenlik şirketleri ve havalimanı güvenlik yetkililerini Ankara'da toplantıya çağırdı. Toplantıda; ABD’den konuyla ilgili gelecek açıklamaların değerlendirileceği öğrenildi.

SUUDİ ARABİSTAN: “YASAK BAŞLADI”

Bu yasağa Suudi Arabistan'da Riyad ve Cidde'den ABD'ye yapılacak uçuşlarda uygulanacağı ülkenin milli havayolu Saudia tarafından doğrulandı. Ürdün Havayolları Royal Jordan ise sosyal medya hesabı üzerinden Kuzey Amerika uçuşlarında cep telefonları ve tıbbi cihazlar haricinde diğer elektronik cihazların kabine alınmayacağı bilgisini verdi.

İŞTE O KENTLER

Elektronik eşya yasağının getirildiği söylenen 8 ülkede 10 kentteki havalimanları arasında İstanbul Atatürk Havalimanı da bulunuyor. Diğer havalimanları ise şunlar: Abu Dabi (Birleşik Arap Emirlikleri), Amman (Ürdün), Cidde (Suudi Arabistan), Doha (Katar), Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri), Kahire (Mısır), Kazablanka (Fas), Kuveyt (Kuveyt), Riyad (Suudi Arabistan) (DHA)